港股直擊 即巿股評

中東局勢再升溫，伊朗發射導彈攻擊美國駐伊拉克兩個美軍基地，港股昨日回升95點後，今早後受壓，恒指創今年低。

恒指裂口低開322點，穿兩萬八，甫開曾挫464點，見27857點，創去年12月24日以來逾兩周低，之後喘穩，跌幅曾持續至123點，見28198點半日高，中午收市前復挫逾200點。恒指中午收報28105點，跌216點或0.8%，大市成交額566.13億元。

國企指數報11101點，跌97點或0.9%。

A股半日低收，滬指跌0.57%；深成指跌0.07%。

伊朗外長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)在Twitter表示，該國無意讓衝突升級或挑起戰爭，並稱伊朗將保護自身抵禦任何侵犯行為。路透引述消息指，伊朗開始對駐伊拉克美軍基地發動第二輪攻擊，建議美軍及聯軍撤走，並威脅如美國發動新一輪襲擊，將以更多打擊回應。

藍籌股方面，國壽(02628)吐1.8%；友邦(01299)跌1.3%；騰訊(00700)跌0.5%；旺旺(00151)跌1.8%。相反，恒安(01044)升1.4%；中海外(00688)升0.8%。

焦點板塊

石油股：美伊突衝升級，倫敦布蘭特期油曾升穿70美元大關，最高見過71.75美元，升5.1%，最新升幅收窄至1.35%；紐約期油今朝曾見65.65美元，升幅達4.7%，最新升幅收窄至1.29%。油股先高後吐，中海油(00883)半日倒跌0.4%；中石化(00386)倒跌0.8%；中石油(00857)倒跌0.5%。另外，中海油服(02883)倒跌2.8%。不過，海隆(01623)和安東(03337)分別升2.4%。

黃金股：金價在亞洲時段造好，更突破1600美元關，最高見過1612.95美元，升幅2.4%，最新升1.15%。黃金股亦普遍先升後回，半日靠穩，紫金(02899)創近兩年高後，半日僅升0.5%；山東黃金(01787)稱德勤辭任核數師，並由信永中和接任，半日升1.3%；中國黃金(02099)升1.7%；招金(01818)倒跌0.2%。另外，SPDR金ETF(02840)升1.4%。

焦點股份

創陞控股(02680)：今早高開3.3%，見5.98元創上市新高，之後掉頭，曾暴瀉70.3%，半日挫43%，為跌幅最大港股。

雅生活(03319)：逆市走高曾見30.3元創新高，半日升4.2%。另一物管股永升生活服務(01995)亦破頂，半日升0.4%。

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