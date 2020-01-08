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中信掛牌出售麥當勞中港業務22%股權

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中國中信集團掛牌出售部分麥當勞中國、香港業務股權。根據北京產權交易所產權轉讓資料，集團掛牌出售持有麥當勞中國和香港業務控制權益的Fast Food Holdings Limited的42.31%股權，底價21.72億元(人民幣，下同)。是次轉讓股權相當於麥當勞中港業務的22%權益。

根據交易條件，交易連同債務約15.26億元，須支付股權總額共計36.98億元。

麥當勞表示，中信資本、凱雷及麥當勞全球已獲悉中信股份計劃出售麥當勞中港業務部分股權，並同意中信的出售計劃。交易完成後，中信將繼續持有合資公司10%的股權，交易純屬商業決定，相關交易不會影響麥當勞中港業務策略及日常運營。

2017年1月，中信股份(00267)與中信資本、凱雷通過合資公司Grand Foods Investment Holdings Ltd，收購麥當勞中國和香港業務權益，作價約161億元，中信與中信資本透過Fast Food Holdings Limited持有Grand Foods Investment 52%，而凱雷、麥當勞附屬公司則分別持有28%及20%股權。

屬主要股東之一的中信資本向內地媒體表示，會積極參是此次股份競投。

據披露資料，Fast Food Holdings Limited在去年11月底，營業收入243.9億元，純利8.56億元。2018年度營業收入及純利分別為247.81億及11.52億元。

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