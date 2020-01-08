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大和料內地車市銷量回升 睇好吉利廣汽永達

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大和發表報告，估計今年內地車市銷量增3%，睇好吉利(00175)、廣汽(02238)及永達(03669)。

報告指出，內地汽車業銷量經過兩年下跌後，估計今年新車銷量會有3%增長，主要是去年跌幅達一成，變相令基數低，加上購買力轉至國六標準，同時消費者延遲買新車，但隨著中美首階段談判有望一月達成，將支持消費情緒，故相信汽車銷售會回升。

大和又指，相信豪華車需求仍勁，因消費升級及換車需求推動，料今年銷量按年升9.2%，比去年增8.8%加快，但新能源車銷售仍弱，估計上半年銷量仍低迷，但下半年基數低效應，加上新車登場，同時 Tesla上海廠房投產，故料今年兩年新能源車銷量分別升18%及15%。

該行汽車股首選依然是吉利，主要是今年盈利有望復甦，維持「買入」評級，目標價20元不變，同時維持廣汽「買入」評級，料自主品牌毛利率好轉，目標價從9.8元升至11.6元。

另外，大和上調長汽(02333)評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由6.3元升至6.5元，因股價下跌後，預期市盈率僅9.4倍，估值吸引。

豪華車方面，大和建議留意永達，並續予「買入」評級，目標看9.2元。

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