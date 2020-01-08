港股直擊 即巿股評

今朝早起身刷牙時，房傳出一句說話：伊朗射火箭報復點解會喺財經出Push嘅？呀！因為會影響油價。講呢句說話嘅就更係我家老爺啦(唔係屋企仲有邊個)，作為體育組嘅佢咁講，我一啲都唔覺得出奇，就正如作為財經組嘅我曾幾何時以為祖雲達斯係一個人一樣；不過我聽到呢句說話嘅時候，心諗：「大鑊啦！」搞掂晒之後再出返個廳，老爺一早開定電視，見到日經跌逾500至600點，今日恒指條10天線玩完啦。

依家9點58分，恒指開市跌322點，報27999點(幾準！)，一殺就殺晒頭四層牛證街貨，一點都無浪費，最貼價街貨層落到去27800至27899點，呢度有相當於989張期指，重貨區嚟架。依家10點正，按恒指低位暫時做過27857點計，呢層都只係無咁啲街貨啫，但稍後時間會唔會全數殺清就難講啦。

至於熊證方面，最貼價係28400至28499點，呢度有相當於171張期指，同現價有逾400點差距，雖則喺你射我、我炸你呢單暫時看似沒完沒了嘅中東戰爭之中，大家都估呢單嘢無咁容易解決，資金將會繼續避險，金、油、Yen升，股市跌，但係呢個400幾點嘅差距唔係話好多架咋，分分鐘兩個回合之後又可以上得返去；話口未完，依家10點10分，恒指再次爬返上28000點水平以上。

都係睇返噚日講過隻舜宇光學(02382)。上回提到貪隻舜宇樣殘，所以先至打算吼位入隻舜宇牛(62637)博技術反彈，但就未決定咁快入手嘅，事關星期一同二(1月6日及7日)兩粒燭都有條50天線同保歷加通道底部支持住。不過，今日恒指一跌，舜宇都隨市下行，依家10點13分見跌1.8%，做緊$129.1，50天線正式失守，而保歷加通道底($128.71)依家都算叫做求得到，但股價仍然都係1個月低位。

SlowSTC(14,3)方面，今日兩線的確比噚日再低少少，但小心%K線同%D線仍然為雙位數字水平，換之言舜宇要再向下走的話，唔係無可能，只不過係鐘擺作勢反彈嘅機會高於再繼續下行咁解。

諗住再睇多次(62637)仲啱唔啱用，一開個search engine之後發現最貼價嗰兩隻舜宇牛啲街貨已經多過50%，搞咩呀？駛唔駛咁受歡迎呀？呢啲更係要避開啦，(62637)，收回價$120.88，槓桿為全場第三高，街貨暫時見有13.23%，唔算過份，吼5分鐘圖見超賣時落場啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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