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中金:藥股長期增長邏輯仍成立 薦11隻港股

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中金公司發表報告，指目前醫藥板塊估值處於歷史中樞位置，長期增長邏輯依然成立，建議積極配置。

該行指，創新藥等創新產品是中國醫藥行業核心投資機會，隨着消費升級時代到來，利好高端醫療服務、品牌非處方藥(OTC)、新零售以及流通頭部企業。

中金表示，中國醫保支付體量已接近2萬億元人民幣，未來十年有望保持穩定成長，產業分化將是核心的投資邏輯。

該行藥品細分領域關注：創新藥、疫苗、難仿劑型、核素藥品和研發生產外包。器械細分領域關注：心臟瓣膜與三代支架、高端骨科植入和癌癥早篩領域。

中金推薦A股包括：恒瑞醫藥(600276.SH)、藥明康德(603259.SH)、麗珠集團(000513.SZ)、科倫藥業(002422.SZ)、智飛生物(300122.SZ)、樂普醫療(300003.SZ)、邁瑞醫療(300760.SZ)和凱萊英(002821.SZ)。

H股及海外股推薦：石藥(01093)、中國生物製藥(01177)、百濟神州(06160)、威高股份(01066)、中國同輻(01763)、同仁堂國藥(03613)、藥明生物(02269)、信達生物(01801)和康希諾生物(06185)。

服務創新領域中金推薦A股包括：愛爾眼科(300015.SZ)、美年健康(002044.SZ)、雲南白藥(000538.SZ)、華潤三九(000999.SZ)、益豐藥房(603939.SH)和上海醫藥(601607.SH)。

H股及海外股推薦：阿里健康(00241)、國藥控股(01099)及借殼新風天域於美國上市的和睦家。

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