港股直擊 即巿股評

伊朗迅速向美國進行報復，刺激油價金價今早急升，日股曾急插逾五百點，「黑期」今早更大跌400點，港股今早勢裂口低開。

今早外電報道，伊朗稱開始對美軍駐紮的伊拉克軍事基地發動攻擊。美軍在伊拉克一軍事基地受到火箭襲擊，伊朗官方傳媒報道是伊朗發動襲擊，報復美軍刺殺伊朗將領。

消息刺激已經連升十日的金價進一步上升，現貨金升穿1600美元，至1610美元附近水平，續創近七年新高，升幅逾2%。

紐約期油最新急升4.6%至每桶65.5美元。

至於隔晚美股亦向下，道指最多跌138點，收報28583點，跌119點或0.42%；納指最多升20點，收報9068點， 微跌2點；標普500指數收報3237點，跌0.28%。

港股昨日在連跌兩日後回升，但反彈逾兩百點後升幅削半，恒指收報28322點，升95點或0.3%。黑期在今早八時半左右急跌逾400點，至27840點附近。今早恒指料顯著低開，失守10天線，下一個重要支持參考20天線約27780點附近。

焦點股份

金隅(02009)預料截至去年底止，全年盈利約35億至39億元人民幣，按年增加7%至20%。

綠城中國(03900)公布，去年合約銷售金額約1354億元人民幣，按年升33.79%。

寰宇娛樂文化(01046)預期，截至去年底止中期收益按年大幅增加，並錄得淨溢利。該公司2018年度股東應佔虧損4956.8萬元，每股虧損5.47仙。

金地商置(00535)公布，2019年財政年度的累計合約銷售總額約636.62億元人民幣，按年上升29.85%；

新加坡樓宇建築工程承包商光榮控股(09998)將於今早掛牌，據耀才暗盤交易中心資料顯示，該股暗盤收報0.62元，較招股價0.65元，跌0.03元或4.62%。該股公開發售部分超額認購47.73倍。