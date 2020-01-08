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【搏拳實錄】恒指技術仍屬負面

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隔晚美股先跌後回升。事緣美軍上周五利用無人機空襲伊拉克，行動中擊殺了伊朗革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊馬尼，伊朗已揚言報復，華府則警告必會「反報復」，市場憂慮美伊軍事衝突升級，道指早段曾跌超過200點，最後倒升68.5點或0.23%收市。

美伊緊張關係升溫，對華爾街只造成短暫壓力（美股三大指數上周五全線低收），反映投資者相當理性。事實上，美伊過去幾十年來都視對方為敵，到了2018年5月8日，美國總統特朗普宣布，單方面退出由中、美、俄、英、法、德等6國於2015年達成的伊朗核協議之後，兩國關係更趨惡化。此外，伊拉克薩達姆政府自從2003年被美國前總統小布殊揮軍推翻以來，境內局勢一直沒有平靜過，而美軍派無人機空襲伊拉克多個地點，估計亦因為較早時美國駐伊拉克首都巴格達大使館受到約6000名示威者衝擊，侵侵指稱事件是伊朗暗中策動，美軍於是還以顏色。

據此推測，美伊除非爆發大規模的直接軍事衝突，美股也許才會受到更大影響。值得注意的是，伊朗、中國、俄羅斯，去年12月27日才在伊朗南面的阿曼灣，進行40年來首次的聯合軍演，波斯灣局勢這個「微妙」變化，估計一定程度降低美伊爆發正面交戰的機會。

港股方面，隔晚美股單日轉向，周二恒指高開126點，快速軟落至26264水平即反覆揚升，高見28473點才遇到阻力，收報28322，升95點或0.34%。

恒指返回周一本欄提及的EJFQ由人手調校的TrendWatch上升通道，消除了超買調整壓力，但恒指昨天以陰燭補回1月6日的小型下跌裂口（28428和28367點），技術走勢仍屬負面；再加上恒指未挑戰28200至28500點的成交量密集區頂阻力已掉頭下跌，估計本周會測試甚至跌穿10天線。

更值得一提的是，中國仍未正式確認1月15日在白宮與美國簽署第一階段貿易協議，相反，內地官方媒體《環球時報》英文版周一晚上11時54分以「中美毋須急於簽署首階段協議」（China, US shouldn’t rush phase one deal）為題的評論文章指出，由於首階段貿易協議是終止貿易戰的開始，而協議文本細節正在進行最後修訂，所以毋須急於簽署，最重要是內容雙方都能接受。考慮到中美關係因一些政治風波而日趨緊張，在簽署首階段協議前仍可能會出現差錯，畢竟美國先前曾在貿易評談判中反悔。但文章強調，這並不是說首階段協議處於危險之中，只是由於其重要性，雙方要集中精力對協議進行最後修改，並確保協議簽署後可以順利執行。

最後，EJFQ用戶Jerry Lau建議「沽put幾日貨仔可以」，老徐同意任何時候都可以趁指數短線波動「搵食」。不過，短短幾日貨仔的short put，在時間值方面得益有限，不如直接玩期指。

老徐

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