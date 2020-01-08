即巿股評 港股直擊

中東局勢雖然緊張，但美股更周一（6日）更率先倒升，港股僅跌了兩天，周二（7日）也跟著反彈。到目前為止，蘇萊曼尼的遇害和伊朗威脅會採取激進的報復行動，惟至今在全球市場激起的反應依然不大。

但縱使如此，悲觀者仍會認為，去年9月份沙地阿拉伯的石油設施曾遭到無人機恐襲（伊朗同樣被指是罪魁禍首），假設伊朗再次對他中東國家的石油設施造成破壞，將刺激油價大幅上升。更甚者，全球有兩成石油供應經由海灣地區或霍爾木茲海峽運輸，一旦出現戰火，除了影響全球石油供應外，更可能令金融市場出現明顯動盪。

事實上，美伊衝突會否進一步發酵甚至再次出現中東戰爭，筆者當然是木宰羊。不過，投資者如果對這類新聞頭條有過度的反應，就很容易被市場情緒所牽動，在操作時陷入進退失據的局面。

根據行為金融學的研究發現，不少投資者操作時就如患上注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，簡稱 ADHD，又稱「過度活躍症」）的毛病。意思是，投資者總期待立竿見影的效果，認為有必要在市場中「左穿右插」才可賺到最盡，「無所事事」便會坐立不安。無疑，透過短線操作，個別投資者可某程度上減低組合的波動性，本來也無可厚非；惟股價的短期高低起伏總帶有一點隨機性，過度重視短線炒賣，很容易搞到精神過度緊張，隨時出現顧此失彼的情況。再者，相比堅持挑選一些優質股票，作為長期持有的一個核心組合，回報肯定更加豐厚。

當然，為防範宏觀事件有可能惡化，長倉的部署作出一些微調，也可順道平衡一下組合的結構。去年9月同樣類似的中東地緣事件，當時除了小量購入美國的油股 Occidental Petroleum 外，便是直接買入美國軍火商 Raytheon，至今也算為組合帶來更大的穩定性。如要撇除揀選個別股份，美國上市的軍工股ETF主要有2隻，iShares U.S. Aerospace & Defense EFT（ITA）和 SPDR S&P Aerospace & Defense EFT（XAR），也可作為另一潛在關注的選擇。

（筆者及相關人士持有 Occidental Petroleum、Raytheon 的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言 （本欄每周逢一、三刊出）

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