即巿股評 港股直擊

敝欄分別在2019年11月11日文章《港股反彈浪時空出現高度一致》捕捉反彈高點，及後在《恒指又見和諧共振反轉位》發現調整低點。

使用的是同一套時間週期，即重複出現的數字21日，及17日，比例上為0.75及其倒數1.382，並且同時是運行在一個向上並且平行的走勢通道內。

形成該規律的初期被本欄發現和利用，捕捉高點低點，高沽低買即可。

但是我並不想以幾次完美的預測來引導大家去迷戀市場預測，而是更加理性地去對待市場出現的狀況。

為什麼說變化才是永恆？市場不會簡單重複，是因為這些規律本身也是處於循環中，輪中輪本身就是這樣一個含義，而不是坊間拿來斂財的什麼“神奇水晶球”。

當第三次再見這個和諧共振位置的時候，我會多一點點謹慎。

首先，這種規律和走勢通道已經非常顯而易見，市場終歸就是從先知先覺到後知後覺的過程，當坊間很多人見到甚至正在交易這個形態時，就容易導致失敗。

其次，市場的强度比起前兩次高點明顯較好，而且亦能維持住這種熱度，客觀來講，持續的市場熱度較有機會將升浪延伸。

平衡始終是會被打破，任何一方而已，這是本身市場的循環。目前，我們看到的是平衡市，此處進行減倉是合理的，只不過，狼來了第三次，我會密切留意，這次會稍有不同，爲此做好準備。對後市，回調是必須的，中期看好的觀點暫時不必改變。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。