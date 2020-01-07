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【北水手影】淨入增至27.9億 買騰訊美團沽平保

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市場觀望中東局勢，港股連跌兩日後反彈，全日升近百點，成交縮至864億元。

北水流入增加，由上日18.83億元，增加至今日27.85億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)為今日淨買最多個股，全日錄9.11億元淨買；再破頂的美團(03690)，今日也錄3.4億元淨入；小米(01810)則錄2.42億元淨買；中芯(00981)及中興(00763)分別有6938萬和467萬元淨入；但舜宇(02382)錄5447萬元淨走。

金融股友邦(01299)，獲大和升目標價，全日有2.79億元淨入；國壽(02628)與太保(02601)分別有1.94和1.62億元淨入；但平保(02318)全日錄2.16億元淨走，為北水淨走最多個股；建行(00939)則有4210萬元內地資金淨流走；農行(01288)則有48萬元淨沽。

其他股份方面，吉利(00175)去年銷量達標，全日有3689萬元淨入；融創(01918)全日卻有5022萬元淨沽；波司登(03998)也有400萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、小米、友邦、美團、平保、國壽、太保、中芯及融創。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、中芯、小米、吉利、中興、舜宇、建行、波司登及農行。

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