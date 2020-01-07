港股直擊 即巿股評

隔晚美股挫逾兩百點後倒升，惟市場續觀望中東局勢發展，港股連跌兩日後回升，但反彈逾兩百點後升幅削半，全日僅升近百點收市，成交縮至不足900億元。

恒指高開126點報28352，開市後升幅曾縮至37點，低見28264點，最多曾升246點，高見28473，但買盤未有進一步跟進。大市午後升幅收窄，最終只升百點內收市。恒指收報28322點，升95點或0.3%；國企指數報11198點，升33點或0.3%。

大市成交由昨日的916.06億元，降至864.19億元。

個股下跌比例49%，上升比例51%。

即月期指升199點或0.7%，報28382，高水60點，成交12.8萬張。

藍籌股個別發展，獲大和上調目標價的友邦(01299)及騰訊(00700)，全日分別升1.2%及2.2%，更撐起恒指98點，騰訊更是最大升幅藍籌；石藥(01093)與中生製藥(01177)各升1.9%；吉利(00175)去年銷量達標，料今年目標按年微升3.7%，收市升1.6%；但建行(00939)下滑0.6%；滙控(00005)走低0.2%；平保(02318)走低0.3%；工行(01398)跌0.3%。

焦點板塊

內需消費股：今日熱炒，體育用品股方面，安踏(02020)飆5.3%，跑贏一眾國指成分股；李寧(02331)急揚6.3%；滔搏(06110)升3.4%；波司登(03998)核心品牌首9月羽絨銷售額增逾三成，收市大升12.2%。火鍋股海底撈(06862)漲3.6%；呷哺呷哺(00520)揚5.5%；頤海(01579)抽高6.9%。

科技股：美團(03690)再創上市新高，曾見112.4元，收市仍升0.8%；阿里(09988)則升0.8%；旗下阿里健康(00241)獲花旗首予「買入」，收市飆11.9%；平安好醫生(01833)獲花旗升目標價至75元，收市漲3.6%；眾安(06060)揚3.7%。

石油金礦股：油價與金價回軟，相關股份逆市受壓，中石油(00857)跌1.7%，為包尾藍籌及國指成分股；中石化(00386)也跌0.4%；中海油(00883)降0.6%；油服股中石化油服(01033)挫3.1%；擁有不少伊拉克訂單的安東(03337)再挫5.7%；宏華(00196)挫5.2%；金礦股招金(01818)回吐1.8%；山東黃金(01787)跌0.5%；紫金(02899)降2%；連帶中國白銀(00815)也挫3.2%。

本地股：同樣跑輸大市，長實(01113)跌0.4%；中銀香港(02388)跌0.2%：東亞(00023)走低0.5%；港鐵(00066)跌0.7%；新地(00016)跌0.3%；領展(00823)跌0.2%；九置(01997)跌1%；利福(01212)跌0.1%；六福(00590)跌0.4%。

焦點股份

信義光能(00968)：昨日創新高，今早曾吐7.1%，最終只跌1.8%，市前大手上板關係，全日成交額達23.35億元。據銷售文件披露，信義光能遭股東包括前董事及高級管理人員，以每股5.1元至5.25元，配售3.5億股，套現17.85億至18.38億元。

招商局置地(00978)：料去年盈利按年增幅不低於35%，盈利可達至12.16億元人民幣，全日抽升8.1%，成交2060萬元。

信利(00732)：去年綜合營業淨額增13%，全日升4.2%。