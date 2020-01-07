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今日 15:26 港股直擊 即巿股評

恒指暫升146點 「ATM」三雄齊發力

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港股午後在上午波幅內窄幅走，截至3時15分，恒指升146點，報28372。

國企指數升62點，報11227。

內地股市以近全日高位收市，深成指表現較好，升1.2%。

騰訊(00700)升幅擴大，最新升2.6%，報387.2元。

美團(03690)午後發力，一度抽升2.6%，報112.4元，再創上市新高，最新報111元，升1.4%。

阿里巴巴(09988)今日亦跑贏大市，最新升近1%，報213元。

上述被市場稱為「ATM」的三隻股份，暫高居成交金額榜前列。

體育用品股愈升愈有，李寧(02331)升7.5%；安踏(02020)升5.7%。

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