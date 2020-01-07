即巿股評 港股直擊

美股都算強中之強，三大指數先挫後揚，最終倒升收場，反映市場逐漸消化中東緊張局勢嘅負面消。港股喺美股帶動下，今日半日一度反彈逾200點。恒指高開126點後，升幅曾收窄至37點，見28264點半日低位。其後A股表現唔錯，港股亦再度回升，恒指中午報收28376點，升140點；國指半日則報收11230點，升65點。

重磅藍籌股個別發展，早兩日係威係勢嘅三桶油有回吐，跌幅由0.2%至1.2%不等。不過油價仍然高企，預期三桶油係中東局勢緊張下，三桶油應跟隨油價喺高位徘徊。至於金價見回吐但仍企喺之前移動區間頂部1550美元之上，只要仍然喺移動區間之上，後市仍然睇好。

其他重磅股表現都唔錯，騰訊(00700)半日升2%，重上380元水平之上，有條件繼續向下一阻力400元挑戰。友邦(01299)半日升近1%，加埋騰訊升幅，已為恒指帶嚟86點進賬。國壽(02628)創超過8個月新高，半日升逾2%，升破咗22元，應該可以上埋24元。銀娛(00027)同石藥(01093)半日都反彈超過2%。大笨象(00005)靠穩，內銀股則偏軟，至於內銀股點解表現麻麻，主要係早前人行廢除內地沿用多年的貸款基準利率，並逐步以貸款市場報價利率(LPR)取代。LPR定價範圍擴展到全部貸款的時間較預期為早，進一步深化利率市場開放，令內銀股喺息差收入有一定壓力。即係阿爺降準放水嘅利好因素，畀LPR定價貸款令收息數窄呢個利淡因素所相互抵銷，咁內銀股自然唔會勁得去邊。

手設股抖咗一日又嚟料，呢期輪到二線手設股鑊氣較勁，信利國際(00732)半日升8.5%，集團去年綜合營業淨額增13%。同樣有理想銷量嘅丘鈦(01478)，上月攝像頭模組銷量按年增長18.7%，半日升1.8%。返而二線嘅高偉電子(01415)創近年半高，半日升近一成。5G概念昂納科技(00877)亦升7.2%。

今日另一個較吸睛嘅板塊係內需股，體品股代表當然係兩龍頭，安踏(02020)跟李寧(02331)分別升6%及7.5%。飲食股代表有海底撈(06882)同埋呷哺呷哺(00520)，分別升4.8及4.9%。他食品股同啤酒股都有進帳，百威亞太(01876)料尋底完成，谷底反彈。話咗內房股今年繼續強勢，只要人民幣保持穩定，而內房股喺銷售量保持水準，及內地繼續要穩定樓市嘅政策下，內房股整個板塊都可以趁回吐吸納。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)