港股直擊 即巿股評

新年的主題通常是籌劃，多年老友問月供股票選擇，只求儲錢收息。

老友問到，當然仔細度，選擇不外乎巨型綜合企業、公用、銀行和房託。

用EJFQ精明選股搜尋，市盈率和股息率區間均低於中位數1個標準差以上、10個以上分析員評級和預測股息率高過五厘。

乎合上述四板塊的結果有：恒生(00011)、光國(00257)、北控水務(00371)、置富產業信託(00778)和中信銀行(00998)。

對於老友作真誠建議，銀行股有息收無升幅，避；光國的「世界級供股」歷歷在目，避。剩下北控水務與置富，無須再多費心，當然選本身是基金的置富。

置富產業信託不用多介紹，手握17個本地商場物業收租，多是屋苑商場，民生為主，較少受社會運動直接衝擊。

過去三個財年營業額保持19億元左右，由於租約，故2019財年收入未必反映社會環境，2020財年起方見真章。

社會復元路漫長，但正是如此置富產業信託可成為月供收集對象，以拉低平均成本。根據EJFQ FA+，置富預測巿盈率比中位數低1.1個標準差，逼近估值更低的深紫色區域；預測股息率距離中位數但中位數1.4個標準差，同樣逼近深紫色區域。兩個數字為本港上市房託中最便宜，現時開始月供合適。

另外，也給老友建議，其實現時一手置富不過9000元，「自製分期」每兩個月吸一手已經非常容易操作。也要留意置富一般2月公布業績，3月除息，可業績前入一手，出爐後按結果加注一至兩手，提早完成首半年部署，多收點息。

陳鎮強

信報高級分析員

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