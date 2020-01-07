港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數先挫後倒升，港股兩連跌後，今日曾反彈逾200點。

恒指高開126點，開市後升幅曾縮至37點，見28264點半日低，之後走高，曾升246點，見28473點半日高。恒指中午收報28376點，升140點或0.5%，大市成交額475.51億元。

國企指數報11230點，升65點或0.6%。

A股半日靠穩，滬指升0.36%；深成指升0.78%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升2%；國壽(02628)創逾8個月高，半日升2.1%；銀娛(00027)升2.6%；石藥(01093)回升2.6%。相反，「三桶油」回吐0.2%至1.2%。

焦點板塊

內需消費股：今早落鑊，體育用品股方面，安踏(02020)飆6%；李寧(02331)飆7.5%；滔搏(06110)升1.7%；特步(01368)升2.5%。火鍋股海底撈(06862)升4.8%；呷哺呷哺(00520)升4.9%；頤海(01579)升4.4%。另外，蒙牛(02319)升2.2%；中糧肉食(01610)升4.1%；康師傅(00322)升1.8%。啤酒股百威亞太(01876)、潤啤(00291)和青島啤(00168)均升逾1%。波司登(03998)核心品牌首九月羽絨銷售額增逾三成，半日升10.4%。

手機股：二線股落鑊，信利國際(00732)飆8.5%，集團去年綜合營業淨額增13%；高偉電子(01415)創近年半高，半日飆9.7%； 5G概念的昂納科技(00877)升7.2%；丘鈦(01478)上月攝像頭模組銷量按年增長18.7%，半日升1.8%。另外，小米(01810)夥尚乘等申請新加坡數字批發銀行，半日升0.7%。

內房股：多隻二線股破位，美的置業(03990)創新高，半日升2%；中海宏洋(00081)創逾兩年半，半日升2.6%；佳兆業(01638)和綠城中國(03900)創近一年半高，最半日分別升6.3%和1.7%。另外，招商局置地(00978)料去年多賺逾三成半，半日飆8.1%；新城發展(01030)和合景泰富(01813)升3%。

焦點股份

阿里健康(00241)：股價創逾八個月高，半日升6.6%。花旗首次給予阿里健康「買入」評級，目標價14元。

信義光能(00968)：昨日創新高，今早曾吐7.1%，半日跌幅縮至1.3%，成交額達20.73億元。據銷售文件披露，信義光能遭股東包括前董事及高級管理人員，以每股5.1元至5.25元，配售3.5億股，套現17.85億至18.38億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。