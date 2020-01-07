油價回落，三桶油全線回吐，中石油(00857)為表現最差藍籌，現跌1.4%，造4.14元，成交金額2.94億元。
至於中石化(00386)也跌0.2%；中海油(00883)降0.7%；油服股中石化油服(01033)跌1%；安東(03337)降2.3%；宏華(00196)挫5.2%；但中海油服(02883)無升跌。
隔晚油價受壓，布蘭特期油亞洲時段最新造68.09美元，回落1.2%；紐約期油最新造62.54美元，跌1.2%。
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