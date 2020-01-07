即巿股評 港股直擊

噚日喺恒指日線圖上見到疑似「黃昏之星」，又恒指企喺近牛證街附近，於是就揀咗隻恒指熊(67043)出嚟，諗住喺下半場時有無多一次鐘擺出現。結果要去到臨收市前15分鐘，先等到5分鐘圖上SlowSTC(14,3)回升返至超買水平，不過喺嗰一刻落場就肯定預咗要過夜。

雖然噚晚都仲見到美股走勢仍然向下，但今朝起身見到日經指數回升返，恒指今朝亦都做好，開市升126點，報28352點；至依家10點15分，林鄭講完嘢後，恒指升幅擴大至201點，做緊28427點。而喺恒指5分鐘圖上，見到SlowSTC(14,3)延續緊噚日收市前超買個氣勢，仲keep仲上行到嚴重超買水平，呢個位會唔會行人止步？跟住升幅收窄？唔知道。

開埋恒指牛熊證街貨圖，見到牛熊兩邊今日都有新增街貨層，先睇牛證，最貼價牛證街貨已經升到28000至28099點，呢度有相當於30張期指街貨，至於噚日睇嘅重貨區就縮到只有800幾張期指，倒底係反手開熊還是將牛證戰線向後退就不得而知。

熊證方面，最貼價嗰四層街貨層全部都係新增街貨層，最貼價嘅已經落去到28400至28499點，呢度有相當於261張期指。截至10點26分止，恒指高位做過28473點計，即係話呢一層熊證裡面都有唔少街貨被殺，再上移一層就係28500至28599點，呢度就只有相當於59張期指，數量猶如去酒樓同部長叫咗餸之後，一班人吹水食下檯面嗰碟花生一樣，就住就住咁啄幾粒就收工。但見到恒指勢頭轉上，呢堆街貨又會唔會率先收隊，遷移戰線？比你會唔會咁做先？

雖則依家恒指係靠近熊證街貨嗰邊，但其實貼價牛熊街貨都好少，即係有過千張期指街貨層，但講緊係28900至28999點呢個位置，早排都仲話有啲希望上得到，但依家就有啲難度啦，唯一可幸嘅就係日線圖上條10天線(28204點)仍然保得住。

指數無得搞都可以試下從個股入手嘅，「咦？又嚟個股呀？」望吓啫，望吓唔駛錢嘅，反正隔離街叫我準備定隻紅包股，話玩到2月底喎，又試吓囉。搵搵吓就搵到隻早前受盡老散寵愛嘅舜宇光學(02382)出嚟，係呀，呢期佢好殘呀，就係貪佢殘先至吼。

下晝續。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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