港股直擊 即巿股評

內地有報道稱中化集團與中國化工集團整合，早前被中化集團轉讓股權至中國化工集團的中化化肥(00297)，股價續造好，最高見過0.89元，再揚6%，新造0.87元，升3.6%，成交金額596萬元。

屬中化集團系旗下的金茂(00817)現升2.8%；遠東宏信(03360)則乾升0.8%。

中化集團與中國化工集團整合，當中中化集團旗下中化香港，將持有的中國化肥52.65%股權轉讓予中國化工集團旗下的中農科技，涉及總代價1美元。

與此同時，兩家央企旗下的A股公司，包括揚農化工(600486.SH)、荃銀高科(300087.SZ)、安道麥A(000553.SZ)也同樣發布股權變動通告，同樣是將股份轉至中農科技。

內地報道指，中農科技於2019年6月27日成立，董事長及總經理為寧高寧，即是中化集團及中國化工董事長。

該報道又指，中農科技計劃更名先正達集團，而中國化工擬將其持有100%股權的農化和種子商龍頭公司先正達股份，聯同持有的安道麥股權轉至先正達集團。

先正達股份總資產規模為212.5億美元，於2017年6月獲中國化工以近500億美元收購，之前先正達股份在瑞士和美國紐約上市。當時內地媒體引述消息指，中國化工計劃五年內會將先正達股份重新上市。

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