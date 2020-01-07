信利(00732)上月銷售升近18%，股價一度高見1.24元，揚5.1%，為盤中高位，成交金額228萬元。
集團公布，去年未經審核累計綜合營業淨額約224.8億元，按年增加約13.75%，單計去年12月，未經審核綜合營業淨額約21.97億元，按年上升約17.68%。
至於舜宇(02382)跌2%；瑞聲(02018)升1.3%；比亞迪電子(00285)升0.2%；丘鈦鏡頭(01478)模組銷量年增19%，股價升2.3%。
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至於舜宇(02382)跌2%；瑞聲(02018)升1.3%；比亞迪電子(00285)升0.2%；丘鈦鏡頭(01478)模組銷量年增19%，股價升2.3%。
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