今日 09:25
重要通告
港股直擊
中銀航空租賃(02588)公布，同意向空中巴士購買20架A320neo系列飛機。交易事項構成公司的一項合資格飛機租賃活動。
該20架飛機預期於2023年及2024年交付。
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陳致洲
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