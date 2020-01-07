即巿股評 港股直擊

踏入12月份後恒指升勢強勁，上周五更一度逼近28900點，見近半年的高位，指數自上月初約26000點水平開始上升，已累積近3000點升幅，相對去年10月及8月兩次約2500點的升浪，這次的累積升幅更大，因此於此高位時吸引不少投資者開始留意恒指認沽證以博取指數的回落。那現階段投資者在選擇恒指認沽證時需要注意些什麼呢？

從條款上看有兩點需要注意，就是避免留意太價外及太短期的產品。部份投資者可能在較早時間已經開始留意恒指認沽證，當恒指上升，早前留意的認沽證會越趨價外，投資者應該重新審視市場上的產品，選擇較貼價證。雖然價外證一般會提供較高的槓桿，但太價外反而會令其敏感度降低，需要恆指更大的變動才令產品有跳動一格，而且更加容易受引伸波幅變化的影響，若引伸波幅下跌，更有機會抵消指數回落帶來的升幅，最終得不償失。另一方面，太短期證的時間值損耗明顯，如果指數在投資者持有短期一段時間後才回落，產品有可能因為時間值損耗太快而下跌，投資者可能會看對方向但仍出現損失。如產品又短期又價外，風險就更加明顯，因為認沽證最終變成價內的機會便會越低，有機會損失全部的投資金額。上述兩點其實已經是老生常談，但投資者在了解現時恆指認沽證的產品選擇之後，就會明白為甚麼我們再重提這兩點。

從高盛網站上的恒指認股證資金流報告

(https://www.gswarrants.com.hk/cgi/market/moneyflow_section2.cgi)中可看到，市場其實缺乏2月及3月到期的較貼價認沽證，較貼價的已經是4月到期，行使價26,500點至27,000點。投資者現時如上文所說留意短期或價外證，就有機會留意到條款非常極端的產品，大大增加投資風險，所以本文要再三強調避免留意太價外及太短期的產品。事實上，從下圖中可看到資金亦較多留意4至6月份較貼價的恆指認沽證，投資者在使用網站時可把滑鼠移至相關格內，便會如圖中顯示該區域產品的平均實際槓桿以及總街貨。投資者會留意到4月到期的這批認沽證的實際槓桿比其他月份到期的高，但同時街貨都相對其他產品高。現階段如欲部署認沽證可轉移到5月到期，行使價同是26500點至27000點，以尋找較高槓桿、較低街貨的產品。當按下那一格時，網站就會馬上顯示該區域的產品並以槓桿排序，投資者便可快速比較到該類條款產品的數據，當中會發現槓桿最高的是恒指購(16957)，而且是街貨較低的產品，是這個條款中較值博的一隻。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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