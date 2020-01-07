港股直擊 即巿股評

市場逐漸消化中東緊張局勢，隔晚美股先插後彈，收市全線上升。港股兩日累吐逾三百點後，今早料靠穩。

道指早段最多跌216點，其後反覆回升，收報28703點，升68點或0.24%；納指9000點失而復得，收報9071點，升50點或0.56%；標普500指數收報3246點，升11點或0.35%。

科技股方面，蘋果升0.8%收報299.8美元; Netflix升超過3%；Alphabet升2.5%；Facebook升1.9%。阿里巴巴微跌0.2%，收報216.64美元。有調查機構指，騰訊(00700)旗下王牌遊戲《王者榮耀》去年收入下跌。

市場調查公司尼爾森(Nielsen)旗下SuperData報告指出，若計入新興互動媒體，去年全球電子遊戲收入規模達1201億元(美元‧下同)，按年增長3%。當中，騰訊(00700)的《王者榮耀》去年收入按年減少24%，至16億元；而該公司有份持股的《要塞英雄》(Fortnite)雖蟬聯收入榜首，但收入跌25%，至18億元。調查機構預期，遊戲行業會進入緩慢增長階段，料今年全球遊戲收入將會增加約4%，至1248億元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.02元，較本港收市高0.02元；騰訊ADR收報378.9元，高1.5元；國壽(02628)ADR收報21.8元，低0.05元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.69元，低0.03元；中石油(00857)ADR收報4.15元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報4.81元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.28元，高0.03元；聯通(00762)ADR收報7.23元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報3.14元，高0.02元。

ADR港股比例指數報28241，較周一恒指收市高15點。即月恒指夜期收報28312點，升131點，高水86點。恒指收報28226點，跌225點或0.8%，兩日累吐317點或1.1%。

焦點股份

美團點評(03690)：恒指公司今季會完成W股及第二上市公司納入恒指的市場諮詢，料5月公布結果，惹來投資者憧憬包括美團在內的W股最快下半年「染藍」，加上瑞信上調美團目標價，刺激美團昨逆市漲5%，創上市新高，市值升至6360億元，留意今日股價表現。

丘鈦科技(01478)：公布去年12月攝像頭模組銷量3768.1萬件，按年增長18.7%，按月則跌10.3%；期內，指紋識別模組產品銷量按年增24.5%，按月則跌19.7%，主要由於客戶項目周期影響。

招商局置地(00978)：發盈喜，預期截至去年12月底止年度的收益及盈利都顯著上升，股東應佔溢利按年增幅不少於35%，主要因為毛利顯著上升，竣工及交付物業總建築面積有所增加。

波司登(03998)：公布2019至2020財年首9個月，品牌羽絨服核心品牌的波司登羽絨服累計零售額按年上升逾30%。