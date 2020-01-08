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美國總統特朗普於2019年除夕在Twitter貼文透露，他會於1月15日在白宮簽署中美第一階段貿易協議，中方高級代表將出席儀式，並於稍後親自前往北京展開第二階段談判。雖然中國官方一直未有確認簽署日期(據傳媒報道，中國副總理劉鶴擬1月13日率團赴美，待簽署協議後第二天便返國)，但特朗普既已「實牙實齒」提及，首階段協議短期內正式拍板應該沒有懸念。

美股主要指數因為特朗普這條Twitter消息，上周四、2020年開市首天(1月2日)均創出即日和收市新高。到上周五，美軍利用無人機空襲伊拉克多個目標並擊斃了在當地的伊朗高級將領蘇萊馬尼，地緣局勢升溫，華爾街借機調整，而新的一年首兩個交易日，道指、標普500指數、納指仍分別錄得0.34%、0.13%、0.54%的漲幅。

美股主要指數破頂翌日都曾失守10天線，可能預示近期升浪將作出調整。2008年金融海嘯後，美股自2009年3月9日見底回升，標指早於2018年8月22日，刷新了3453天的最長牛市紀錄(期間從未由高位下滑20%或以上)，美股短線有機會借中東局勢緊張或中美貿易協議sell on fact等因素作技術整固。

然而，聯儲局早年就是透過量寬(QE)及超低息貨幣政策，「孕育」了美股長牛，而2019年7月、9月和10月的一連3次議息均決定下調利率0.25厘，更重要的是，聯儲局主席鮑威爾去年11月13日出席國會參眾兩院聽證會時提到，(因應金融市場狀況)局方採取一系列臨時和長期市場操作，向金融體系注入充足流動性。根據統計，自9月中旬以來，紐約聯儲銀行向市場注資(買債/QE)的行動，令聯儲局資產負債表擴大2700億美元。上周五公布的12月議息會議紀錄亦顯示，局方過去數月一直進行有限度的買債行動。

可以預期，只要聯儲局維持QE政策，美股間或出現調整，但牛市仍將延續。美國早幾年就有「最乞人憎升市」(the most hated rally)之稱，顯然是基金經理和專業投資者都低估了QE的威力，由於未能及早增持而講出的晦氣說話。有趣的是，分析指出美國不少著名基金，甚至股神畢非德的巴郡去年也跑輸大市，看來美股你有你憎、佢有佢「牛」的現象，起碼在11月大選前會繼續上演。

港股方面，周一恒指裂口低開125點，微彈到28367點已反覆回落，午後曾跌至28054點，收報28226點，挫225點。恒指10天線(28139點)昨天雖然幸保不失，惟過去兩個交易日，港股主板都錄得逾900億元的相對大成交額，加上恒指連續兩支陰燭，附【圖】所見，恒指收市先後跌穿了28600點至28900點，以及28300點到28600點兩大成交量密集區，相信10天線很快便要失守。

信報投資研究部

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