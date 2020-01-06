今日 18:24
港股直擊
據銷售文件披露，信義光能(00968)遭股東包括前董事及高級管理人員，以每股5.1元至5.25元，配售3.5億股，套現17.85億至18.38億元。
每股配售價較今日收市價5.6元，折讓6.25%至8.93%。
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