港股直擊 即巿股評

中東局勢持續緊張，美股上周五下挫後，港股今日跌225點，成交有916.06億元。

全日北水流入縮減，由上周五的22.34億元，降至今年18.83億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

小米(01810)蟬聯今日淨買最多個股，淨入3.39億元；創新高的美團(03690)，全日錄2.58億元淨買；中芯(00981)也有2.06億元淨入；中興(00763)錄3350萬元淨買；但騰訊(00700)及舜宇(02382)分別有2155萬和1450萬元淨走。

金融股友邦(01299)今日有1.48億元淨入；農行(01288)和工行(01398)則有9823萬和7296萬元淨買；但建行(00939)全日錄1.92億元淨走，為今日最多內地資金淨走個股。

油價急升，中海油(00883)全日錄1.24億元淨入；融創(01918)亦錄6580萬元淨入；但綠城(03900)有8301萬元淨走，而藥明生物(02269)則有1.16億元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、融創、小米、中芯、美團、友邦、舜宇、工行及綠城。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中芯、舜宇、小米、中興、美團、藥明生物、建行、中海油及農行。