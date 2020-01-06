香港財經 港股直擊

港交所(00388)行政總裁李小加發表網誌，題為「2020已至，香港還行嗎？」，他強調只有取得中國信任，香港才可能制勝。

李小加表示，對於每一個香港人而言，無論你屬於何種政治光譜，都必須清醒地意識到：只有取得中國的信任，香港才有可能制勝；對內地而言，只有讓世界認可香港獨特的國際地位，香港才有可能繼續幫助中國成功。

他指出，「一國兩制」是香港成功的保證，「一國」與「兩制」相輔相成、缺一不可。香港人若不清醒認知，就會自暴自棄、走入末路；內地朋友若不清醒認知，就有可能感情用事，將孩子與洗澡水一起潑掉。

對於中國和國際金融市場而言，面對未來十年的高度不確定性，香港作為翻譯機和轉換器的功能會顯得尤為重要與迫切。香港一定仍然會是中國資本市場開放與國際化進程中的極其重要的一環，香港仍然任重而道遠。

他又表示，對於港交所而言，未來十年，還是要繼續辦好四件事：三通(股票通、債券通、商品通)和一擁(擁抱科技、跨越發展)。

股票通方面，現貨通上個十年已經基本實現，未來要做的是升級、擴容、換代，從現貨通擴容到衍生產品通，從二級市場通擴容到一級市場通，讓更多的產品來，讓資本更高效、更安全地流入與流出。

債券通方面，未來需要加快雙向通進程，首先着手交易所市場的債券雙向通，通過推出回購、離岸清算、融資融券等多種服務提高兩地現券市場的流動性，用科技找到重塑國際債券市場的機會，通過合作、合資、併購等多種方式加快國際化布局。

商品通方面，過去十年主要通過海外買(LME)與內地建(QME)完成了原始積累，未來十年則要開始「通」的提速。未來需要努力的是複製股票通模式實現商品交易通、清算通，通過產品互掛等方式讓中國商品市場和國際商品市場的價格接軌實現「價格通」，加快在岸實物交割的國際化進程。

一擁，就是要全面擁抱科技革命，通過科技拓展新機遇、探索新天地。

李小加表示，香港未來十年還行嗎？「我的答案很清楚：香港還行！肯定行！」