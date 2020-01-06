港股直擊 即巿股評

市場憂中東局勢持續升溫，美股上周五晚急挫後，亞太股市今日亦普遍受壓，港股連續兩日回吐。

恒指低開125點，開市後跌幅曾縮至83點，見28367點全日高，之後沽壓驟增，上午最多跌274點，中午跌189點或0.7%，午後曾插397點，見28054點為今年低，穿10天線(約28139)後喘穩。恒指收報28226點，跌225點或0.8%，兩日累吐317點或1.1%。大市今日下跌股份比例為68%；上升股比例僅32%。

國企指數報11165點，跌88點或0.8%。國指兩日累挫155點或1.4%。

大市成交額916.06億元。

即月期指收市報26181，跌262點或0.92%，低水45點。

A股表現反覆，收市個別發展，滬指跌0.01%；深成指升0.39%。財新/Markit聯合公布，財新12月中國服務業採購經理指數降至52.5，較上月回落1個百分點，差過預期；12月綜合PMI亦降至52.6。

美國道指期貨最新跌217點，報28384。

藍籌股方面，騰訊(00700)吐1.5%；友邦(01299)吐1.1%；滙控(00005)跌0.7%。本港去年11月零售額按年跌23.6%，好過預期，但收租股受壓，九倉置業(01997)挫3.2%；領展(00823)跌0.7%。內房股回吐，碧桂園(02007)跌2.1%；華潤置地(01109)跌2%；中海外(00688)跌1.5%。個別藍籌金融股跑出，國壽(02628)升1.6%；百度傳就赴港二次上市作內部評估，港交所(00388)升0.8%。

焦點板塊

石油股：中東局勢持續升溫，伊拉克國會通過，要求包括美國在內的所有外國軍隊離開該國；美國總統特朗普回擊，威脅制裁伊拉克。另外，伊朗稱將不再遵守2015年核協議。油價在亞洲時段上揚，布油曾創近4個月高位，最新升1.92%；紐油升1.62%。中海油(00883)升3.6%；中石油(00857)升4%；中石化(00386)升0.6%。個別油服股表現亦向好，中海油服(02883)升2.9%；中石化油服(01033)升2.1%。不過伊拉克業務佔比較重的安東(03337)插7.4%。

航空股：油價上揚，令航空股受壓，南航(01055)挫5.6%，其A股(600029.SH)挫3.34%；國航(00753)挫5.2%，其A股(601111.SH)挫3.9%；東航(00670)跌4.2%，其A股(600115.SH)跌2.82%。另外，國泰(00293)跌4.2%。

黃金相關股：避險需求高漲，金價亞洲時段今早高見每盎斯1588.65美元，升至2013年3月以來新高，最新升1.64%。相關股走高，山東黃金(01787)升3.8%；招金(01818)升4.9%；紫金(02899)升1.2%。SPDR金ETF(02840)升1.9%；價值黃金(03081)升1.8%。

科技股：恒指公司行政總裁關永盛向傳媒表示，計劃於未來一、兩個星期就W股及第二上市公司「染藍」收集市場意見，預計5月季檢時有結果。同股不同權股份個別走，美團點評(03690)獲瑞信把目標價由120元上調至135元，維持「跑贏大市」評級，美團曾飆6.4%，股價創新高，收市升5.1%；小米(01810)升0.7%；阿里巴巴(09988)跌0.5%。個別科網股跑出，閱文(00772)飆5.2%；貓眼娛樂(01896)升1.6%；樂遊(01089)控股股東向創夢天地(01119)洽賣盤的交易已進入後期磋商階段，股價飆6.7%。硬件股方面，5G概念的中興(00763)、京信(02342)和長飛(06869)續獲高盛唱好，股價升2.4%、2.8%和1.4%。晶片股續上行，中芯(00981)再創逾一年高位，收市升3.2%；華虹(01347)升1%。

重型裝備股：AH股普遍先高後回，中國重汽(03808)曾挫6.2%，收市跌2.1%，其A股(000951.SZ)挫4.31%。集團日前於山東產權交易中心提交擬轉讓旗下房地產開發有限公司100%國有產權及債權底價約51.49億元人民幣。濰柴動力(02338)創新高，之後曾倒插5.4%，收市跌2.5%，其A股(000338.SZ)挫7.49%；龍工(03339)跌2.1%；中聯重科(01157)跌1.6%，其A股(000157.SZ)挫2.78%。行業方面，第一商用車網公布，內地重卡2019年約實現117萬輛的總銷量，按年增加2%，刷新2018年造出的重卡銷量歷史紀錄。

焦點股份

赤子城科技(09911)：低見2.27元創上市後新低，之後反彈，收市飆16.7%，成交額1.47億元。

百威亞太(01876)：盤中低見26.1元創上市新低，收市跌1.9%，報26.3元，成交額1.93億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。