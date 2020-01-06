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恒指突插397點 穿十天線 A股復倒跌

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A股午後復倒跌，恒指跌穿上午低位，曾插397點，見28054點，穿10天線(約28126)。截至下午約2時18分，恒指報28098點，跌352點或1.2%，大市成交額660.08億元。

國企指數報11118點，跌134點或1.2%。

A股突走低，滬指跌0.31%；深成指升逾1%後，復倒跌0.05%。

美國道指期貨最新跌132點，報28469。

藍籌藥股見沽壓，石藥(01093)插5.1%；中生製藥(01177)跌4.6%。

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