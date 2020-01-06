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今日 14:13 港股直擊 即巿股評

【異動股】W股納最快恒指5月有結果 美團飆逾6% 小米同造好

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恒指公司行政總裁關永盛向傳媒表示，計劃於未來一、兩個星期就W股及第二上市公司「染藍」收集市場意見，預計5月季檢時有結果。

同股不同權股的美團點評(03690)曾飆6.4%，見110.9元創新高，現升6.2%，成交額21.28億元。另外，美團獲瑞信把目標價由120元上調至135元，維持「跑贏大市」評級。

小米(01810)升2%。

阿里巴巴(09988)跌0.4%。

港交所(00388)升0.8%。

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