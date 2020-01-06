即巿股評 港股直擊

中美首階段貿易協議，如無意外可於本月中順利簽署，不過呢個消息炒咗成個幾月，乜都消化晒，而美股又接連創新高，都需要搵個藉口抖抖氣。而中東局勢轉趨緊張，剛好畀股市一個回調機會，上周五美股三大指數顯著回調，港股今日亦跟隨。

恒指低開125點，報28236點，跌幅曾收窄至83點，高見28367點，其後跌勢加劇，半日最多跌274點，見過半日低位28177點，但恒指喺10日線(28143點)有支持。其後喺A股回升帶動下，恒指跌幅再度收窄。中午恒指報收28261點，跌189點；國指則報收11219點，跌33點。

金融股拖低大市，友邦(01299)半日跌1.4%；大笨象(00005)亦跌0.9%，三大內銀則跌1%左右，合共拖低恒指100點。資金傾向避險，流入黃金及石油股，中海油(00883)半日升4.1%，為半日最佳表現藍籌股，中石油(00857)半日亦3.2%亦唔弱。其他油服股亦有資金流入，唯獨伊拉克業務較重嘅安東油田(03337)半日跌5.3%。至於金礦股以靈寶黃金(03330)半日近升12%至厲害，其他金礦股普遍升3%以上。留意金價升至1575元，升破之前1450至1550移動區間頂部，強勢盡現。

受地緣政治局勢緊張所影響，油價急升油股當然做好，但相反油價敏感嘅航空股則受壓，今日整個板塊均見腳軟，當中國泰(00293)跌2.6%算係跌得最少，南航(01055)跌幅達4.6%，油價高企，航空股咪話唔濕滯。

科網股個別發展，不過之前阿Man已提過睇好今年新經濟股表現，美團點評(03690)逆市創新高108.3元，半日升3.7%，報108.1元接近高位。美團係今年獲納入指數成份股熱門之選，加上北水掃貨積極，晉身紅底股後力保呢個身份，睇嚟又可展高新一輪升浪。至於騰訊(00700)升抵380元水平要抖抖氣，半日跌1%，報收379.2元，要重拾升勢向上挑戰400元的話，首要重上380元企穩。阿里巴巴(09988)則微跌0.2%，中午報收211.6元，阿里今年有買貴，冇買錯，同樣係今年晉身成份股熱門。之前建議大家喺回調時，喺190元至192元之間買入，目前已立於不敗之地，不妨繼續坐落去。

有消息指百度為來港第二上市作出內部評估，今年喺美國上市嘅中概股回歸港股係其中一個焦點，港交所(00388)食住呢條水，難怪大行相繼調高其投資評級及目標價，上周大摩將其目標價調高至310元，阿Man冇咁貪心，先向280元進發再上300元唔成問題。

至於上周熱炒嘅手設股回吐，瑞聲(02018)跟舜宇(02382)半日分別跌3.1%及2.7%，前者要睇65元失地能夠收復，後者則於130.8元，即50日線料有支持。不過5G概念股中興(00763)升破24元阻力後，愈升愈有，今日逆市再升近3%，中午報收26元，留意下一阻力喺28元。而晶片股中芯(00981)同樣逆市上升，暫時阻力14元，今日枝大陽燭幾靚仔。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)