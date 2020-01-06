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今日 12:48 重要通告 港股直擊

威勝分拆威勝信息技術科創板上市

威勝控股(03393)公布，中國證監會已同意威勝信息技術於科創板首次公開發行股票的註冊，發售價為每股13.78元(人民幣‧下同)，計劃於1月21日上市。

經扣除費用和佣金後，集資所得款項總額預計約6.11億元，將用於物聯網感知層監測設備擴產及技改項目、物聯網感知層流體傳感設備擴產及技改項目、物聯網網絡層產品擴產及技改項目、物聯網綜合研發中心項目，以及補充營運資金。

公司指出，目前擁有威勝信息技術65%股份。於有關發售完成及威勝信息技術上市後，權益將減少至約58.5%。

下載港交所通告原文

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