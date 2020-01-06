港股直擊 即巿股評

市場憂中東局勢持續升溫，美股上周五晚急挫後，亞太股市今早亦普遍受壓，不過A股先低後高。

恒指低開125點，開市後跌幅曾縮至83點，見28367點半日高，之後沽壓驟增，曾挫274點，見28177點半日低，於10天線(28141點)上方見支持，跌幅收窄至200點內。恒指中午收報28261點，跌189點或0.7%，大市成交額473.63億元。

國企指數報11219點，跌33點或0.3%。

A股先低後高，滬指半日升0.59%；深成指飆1.24%。

藍籌股方面，騰訊(00700)吐1%；友邦(01299)吐1.4%；滙控(00005)跌0.9%。本港去年11月零售額按年跌23.6%，好過預期，但收租股受壓，九倉置業(01997)挫3.3%；領展(00823)跌1%。個別藍籌金融股跑出，國壽(02628)升1.9%；百度傳就赴港二次上市作內部評估，港交所(00388)升0.9%。

焦點板塊

石油股：中東局勢持續升溫，伊拉克國會通過，要求包括美國在內的所有外國軍隊離開該國；美國總統特朗普回擊，威脅制裁伊拉克。另外，伊朗稱將不再遵守2015年核協議。油價在亞洲時段上揚，布油曾創近4個月高位。中海油(00883)升4.1%；中石油(00857)升3.2%；中石化(00386)升1.3%。個別油服股表現亦向好，中海油服(02883)升4.5%；中石化油服(01033)升3.2%。不過伊拉克業務佔比較重的安東(03337)插5.3%。

航空股：油價上揚，令航空股受壓，南航(01055)挫4.6%；國航(00753)挫4%；東航(00670)跌3.3%。另外，國泰(00293)跌2.6%。

黃金相關股：避險需求高漲，金價亞洲時段今早高見每盎斯1588.65美元，升至2013年3月以來新高。相關股走高，山東黃金(01787)升3.4%；招金(01818)升3%；紫金(02899)升0.2%。SPDR金ETF(02840)升2.2%；價值黃金(03081)升1.9%。

焦點股份

美團點評(03690)：逆市破頂，曾升3.9%，見108.3元創上市新高，半日升3.7%，成交額15.58億元。

樂遊科技控股(01089)：半日飆9.7%。集團公布，創夢天地(01119)向控股股東郁國祥洽購股份、涉已發行股本約69.21%的交易，已進入後期磋商階段。

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