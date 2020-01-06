港股直擊 即巿股評

工信部頒發許可，內地企業中國廣電可於16個城市部署5G網路，高盛發表報告，港股及A股之中，續睇好五隻5G股。

報告稱，工信部批准廣電於內地16個城市部署5G網路，頻率為4.9GHz，而集團早前已獲700MHz牌照，按廣電之前5G試網建設，計劃於16個城市投入25億元人民幣，今年上半年會擴至40個城市，明年更擴至全國。

高盛相信，廣電投資初期僅25億元人民幣，對5G股短期盈利刺激有限，但長遠隨著擴大至全國實施，料對本港上市的中興(00763)、京信(02342)及長飛(06869)，和內地A股的亨通光電(600487.SH)及深南電路(002916.SZ)有利。

高盛又指，中興作為內地領先的電訊設備商，食正內地5G設備提升，重申H股36.6元目標價不變，評級維持「買入」。

另外，高盛認為京信作為基站天線主要生產商，更早著先機進軍小基站設備，重申「買入」評級，目標價看2.6元，折合明年15倍市盈率。

至於長飛，高盛稱未來可受惠光纖需求提升，加上行業平均售價復甦，維持「買入」，目標看19.6元。

此外，高盛亦維持A股的亨通光電和深南電路「買入」評級，目標分別為21元和220元人民幣。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。