港股直擊 即巿股評

本來上個星期五(1月3日)喺「下半part」時八掛下隻SPDR金ETF(02840)，但見日線圖上SPDR金ETF嘅SlowSTC(14,3)同14RSI都上到超買水平，兼且連續N日升穿保加通道頂，估計有啲水尾嘅味道，所以就無對佢動手。

今朝做完U盤之後見到SPDR金ETF雞乸咁大個裂口高開，依家10點3分，做緊$1155，保歷加通道口自然有幾大擘幾大啦，誓啲指標亦有幾超買得幾超買，完全唔駛客氣咁款。「哎呀！咁咪走寶囉！」Well，首先要博過weekend+超買再超買+保加通道嚴重穿頂，已經唔容易，亦唔係一貫會做嘅策略；所以按截至10點10分止所有SPDR金ETF嘅Call之中，(22836)升幅高達65%冠絕全場，有咁嘅膽量兼揀到呢隻Call而食到呢個賺幅，都真係抵你贏。

望返條恒指先啦，依家10點15分，恒指喺日線圖上暫呈「十字星」，企咗喺條10天線(28148點)之上，SlowSTC(14,3)同14RSI明顯見到高位掉頭下行，至於DMI嘅+DI同-DI亦有差距收窄嘅跡象，不過ADX都見到下行話，唔係想話我知呢下跌係無乜力度嘅，只可以為一個小型調整。

依家10點18分，恒指做緊28298點，跌152點，比今朝早我坐巴士時見跌逾200點縮細咗。而喺牛證證街貨圖上見到熊證最貼價嘅係28800至28899點，呢度只有66張期指，當中有800張喺上個星期五流出，應該都係見上星期五恒指高位高開低收下行而進行收割。而重貨區就係喺29000至29099，呢度有1204張期指街貨，睇嚟大家都買29000點呢個關口過唔到。

牛證方面27900至27999點仍然都係最貼價牛證，呢度有相當於1229張期指，當中有790張喺上星期五流入(唔會係上個星期五喺熊證流出嘅資金轉咗流入去牛證嗰邊掛？！見跌放熊轉牛都係大路嘅做法呀？！)而再落多一層，即27800至27899點都有1007張期指街貨喺度，兩層過千張嘅街貨，都咪話唔吸引。

計計牛熊街貨中間位，即(28899+27900)/2=28399.5，依家10點24分，恒指做緊28252點，如果真係一刀切的話，恒指現價靠近牛證街貨多啲；實數計其實現價同中間位相差147.5點，即係話現價近牛多147.5點咁大把啫，真係兩個會回就返番嚟。

望望月曆，星期六(11日)就係台灣總統大選，係無美國總統大選咁好睇，但你話個市會唔會悶悶地過？

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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