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【異動股】花樣年創八個半月高 去年銷售額增兩成

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花樣年控股(01777)逆市跑贏其他內房，曾升3.2%，見1.61元創8個半月高，現升2.6%，成交額924萬元。

集團公布，去年全年累計物業銷售額約362.1億元人民幣，按年增長20.01%。

另外，集團擬以現金購買其於2021年到期的8.375厘未贖回優先票據。該票據仍有6億美元本金總額未贖回。

該公司將向合資格持有人發出的購買要約，購買價為每本金額1000美元的2021年票據1012美元。

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