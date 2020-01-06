港股直擊 即巿股評

美伊敵對關係惡化，本周股市將聚焦地緣局勢變化，道指期貨今早再挫過百點，恒指上周五單日轉向倒跌後，今早料再低開。

美股上周五收市全線下跌，三大主要指數由紀錄高位回落。美國周五對伊拉克巴格達機場發動空襲，伊朗最有權勢的軍事指揮官蘇萊馬尼喪生；加上美國12月工廠活動收縮幅度是超過十年最大，亦大於預期，都引發投資者對美國經濟增長放緩的憂慮，令沽盤增加。道指最多跌368點，收報28634點，跌233點或0.81%；納指收報9020點，跌71點或0.79%；標普500指數報3234點，跌幅0.71%，全個星期0.17%，結束連續五個星期升勢。

波斯灣局勢變壞，刺激國際油價上周五急升；紐約及倫敦期油上日均高收超過3%；紐約2月期油上日收報每桶63.05美元，升1.87美元，升幅3.1%，創自去年5月20日以來新高。

本周股市將聚焦地緣局勢變化。美國偵察到伊朗的導彈部隊，已在全國提升戒備。另外，伊拉克首都巴格達再度受到火箭攻擊。至少3枚喀秋莎火箭，星期日射到巴格達政府建築物，多人受傷。今次是近日第二次類似攻擊，相信這些攻擊是回應美國空襲殺死伊朗將領蘇萊馬尼。

美國國務卿蓬佩奧說，如果伊朗報復美國空襲殺死伊朗將領蘇萊馬尼，美軍可能會攻擊更多伊朗領袖。

另外，《南華早報》報道指，由中國副總理劉鶴率領的中方代表團，將於下周一前往華盛頓，準備簽署中美第一階段貿易協議，然後會在下星期四回國。中美雙方尚未正式確認劉鶴訪美事宜，亦未有回應有關報道。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上星期五收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.31元，較本港收市低0.09元；騰訊(00700)ADR收報381.42元，低1.58元；國壽(02628)ADR收報21.44元，低0.06元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.26元，高0.02元；中石油(00857)ADR收報4.02元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報4.79元，高0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.94元，高0.54元；聯通(00762)ADR收報7.23元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報3.19元，高0.02元。

ADR港股比例指數報28382，較上周五恒指收市低69點；即月恒指夜期收報28415點，跌28點，低水37點。恒指上周五曾飆339點，高見28883點，創去年7月4日以來近半年高，收市倒跌92點報28451。

道指期貨今早最新挫過百點，最新報28493。

中國人民銀行今日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。人行表示，今次降準是全面降準，體現逆周期調節，釋放長期資金約8000多億元人民幣。

焦點股份

融創中國(01918)：去年12月實現合同銷售金額556.4億元人民幣，按年增長兩成半；去年累計實現合同銷售增長兩成一。

微創醫療(00853)：宣布，正考慮可能分拆非全資附屬公司MicroPort CardioFlow Medtech Corporation之股份於一間認可證券交易所獨立上市。

華人置業(00127)：公布以中國恒大(03333)去年12月底的收市價作初步評估，預期其公平值變動之未變現虧損約16億元。