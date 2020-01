即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普於除夕夜(本港時間1月1日上午)在Twitter明確表示,將於1月15日在白宮與中國簽署第一階段貿易協議,中方高級代表將出席簽署儀式。稍後,我會到北京展開第二階段談判!(I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!)。

侵侵宣稱準備於1月15日簽署第一階段貿易協議,然而,中國外交部發言人耿爽在1月2日的例行記者會僅表示「關於中美經貿磋商的有關具體問題,建議你向商務部詢問。」儘管第一階段協議簽署日期未獲中方正式確認,但有關消息已刺激港股2020年開紅盤,恒指上周四(2日)以28543的全日高位收市,升354點或0.12%。翌日,恒指高開285點,迅即衝上28883點的半年高位後掉頭回軟,最低跌至28428水平,收報28451,跌92點或0.32%;新的一年兩個交易日仍有262點或0.92%升幅。

上周一「搏拳實錄」講到,老徐原本捉到正恒指去年12月初確認形成的「高低腳」升浪,並且開定26600點的short put,可惜好做唔做,不但沒有加注long call,更在gut feeling和anchoring bias的「迷惑」下,在12月12日急不及待沽出27400點的即月call,博大市短線sell on中美達成首階段貿易協議的fact,結果令2019年最後一個月的戰績「見紅」。

值得檢討的是,上周本欄指出,EJFQ系統以1個標準差計算的TrendWatch下降通道近日逐漸抬升,相信短期將扭轉變成上升通道,而即使TrendWatch通道轉為上升,通道頂線便會成為恒指阻力,更提到EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數與恒指呈「熊背馳」,卻刻意迴避先前發現強勢股指數作為記錄大戶買貨的「痕跡」(見12月18日「搏拳實錄」)。老徐當時顯然漠視了股神畢非德所講「What human being is best at doing is interpreting all new information so that their conclusions remain intact」的經驗之談。

展望後市,雖然強勢股指數、短線及中線市寬上周五都與恒指呈單日「牛背馳」,但恒指當日在主板錄得978億元的相對高額成交下出現大陰燭,老徐估計,除了少數散戶或趁侵侵Twitter的好消息出貨,甚至部分基金也在2019年結後減持倉位獲利。

更重要的是,如果將EJFQ系統TrendWatch圖表由Auto轉為Custom,並在期限(Period)輸入70天,便可發現TrendWatch已變成平穩的上升通道(約45角度上升),而恒指上周四及五都升穿通道頂,短線已有超買調整壓力。老徐上周五已在夜期沽出28600點的即月call,收取348期權金,逆勢(強指及短、中線市寬)冒險估頂。

