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美軍周五空襲伊拉克首都巴格達機場，炸死在當地的伊朗革命衞隊高級將領蘇萊馬尼，伊朗聲言報復，中東地緣風險急升溫。避險情緒推波助瀾，金價顯著炒上，亞洲時段曾破每盎斯1550美元，是去年9月以來最高。

金價早前於1450美元完成築底，兩個多星期內一口氣突破數個阻力位，重越50天線、100天線及1500美元心理關口，技術上明顯轉好。由12月19日收復失守約一個月的50天線起計，跨年累漲近4%，延續2019年強勢。

去年金價上揚18%，雖然比不少股指遜色，但是自2010年抽升三成後表現最佳的一年。回看2019年1月份金價開局不俗，整月進賬3.02%。附【圖】所見，過去20年，1月份金價平均漲幅2.86%，在全年12個月份中稱冠。2014年以來，金價更連續6年於1月報捷，升幅介乎3.02%至8.39%，平均回報達4.85%。以2019年收市1517.27美元計算，倘金價表現與最近20年均值相若，本月有望挑戰1560美元，亦相當於2019年9月4日高位1557.11美元阻力水平。

金價每年「開門紅」，原因相信是1月屬黃金銷售的傳統旺季。黃金需求逾四成來自飾金，而飾金需求很多時候關乎婚禮及節慶等活動。中國人喜歡趕在春節(1月或2月)前「拉埋天窗」，金飾是送禮的首選，某程度上為1月金價帶來刺激作用。除此之外，似乎還有其他因素支持黃金後市繼續向上。

首先，根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新披露倉位變化可見，炒家也看好金市。截至2019年12月24日止，非商業投資者(投機者)所持期金淨長倉合約數目連增兩周，至約32.21萬張，屬9月24日後新高。

其次，黃金3個月期風險逆轉利率指標(Risk Reversal)，由上月下旬2.75水平開始反彈，並已升抵4.08，是2019年10月初迄今最高；意味相若到期日的黃金認購期權引伸波幅高於認沽期權的幅度擴大，期權投資者亦睇好黃金前景。

另一方面，全球央行貨幣政策再次走向寬鬆，市場預計負利率(低息)情況將維持一段時間，加上負息債券泛濫(去年規模曾達紀錄高峰17萬億美元)，在在突顯利息回報似有若無，降低持金的「機會成本」，也是金價走強原因之一。

簡言之，技術走勢改善、周期因素利好、炒家普遍看漲、低息環境持續等，皆有望中短線推高金價。然而，黃金後市非毫無隱憂，尤其須密切留意當前地緣局勢不穩，會否令美元滙價顯著向上。美元被視為相對安全的資產，金融市場一旦Risk Off情緒高漲，即使黃金同樣具備避險功能，其升勢也可能遭美滙堅挺所抵消和抑制。

信報投資研究部

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