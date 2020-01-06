即巿股評 港股直擊

中國國家主席習近平去年底訪澳，出席慶祝回歸20周年活動，其後宣布一系列政策。雖然未有直接惠及濠賭業，但長遠對澳門旅遊業發展起積極作用。根據澳門博彩監察協調局數字，12月博彩收入按年下跌13.7%至228.38億元澳門元，按月減少0.17%，連跌至第3個月，但整體表現已較預期佳；而全年累計博彩收入則跌3.4%至2924.55億澳門元。

由於習近平訪澳，保安收緊及限制當地簽證，遏抑12月旅客數量及賭收數字，亦令全年賭收將錄得負增長，是自2016年以來首次。不過，預期今年賭收將會正常化，投資者可多加留意，其中走勢較佳的有銀河娛樂(00027)。

銀娛第三季淨收益按年下跌2%至127億港元，經調整EBITDA按年上升6%至41.1億港元，略高於市場預期，主要受惠於贏率偏高所推動；惟撇除高贏率後，經調整EBITDA則跌7%至39億港元。由於去年澳門面對多項挑戰，包括中美貿易氣氛緊張、人民幣走弱、區內經濟放緩，以及香港政局動盪等，影響旅客情緒及消費習慣。

期內中場收益表現穩健，總額為73.2億港元，按年增長11%，按季增長1%；貴賓廳收益則備受挑戰，總額為63.7億港元，按年下跌26%，按季下跌13%；角子機博彩收益總額為6.4億港元，按年增長3%，按季增長6%；不過，非博彩收入達14.1億港元，數字創歷史新高，按年增長4%，按季增長7%。亞洲區內對休閒、旅遊需求持續增長，預期澳門今年旅客數量及博彩收入可重拾增長，集團作為業內龍頭，亦可望從中受惠。

今明兩年均有項目開業

銀娛表示，將繼續推展澳門銀河及澳門星際酒店總值15億港元的提升工程，預計整個工程於2020年中前完工；集團亦會繼續推進路氹第三及四期發展，預計2021年上半年開幕，項目聚焦非博彩業務，加強家庭旅客設施。另外，集團進一步於海外物色發展機遇，其中去年中向大阪遞交方案，預算投資120億美元發展博彩娛樂項目，將世界級度假村品牌帶至日本，具中長遠規劃，前景亦較同業為佳。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期銀河娛樂2019、2020及2021年每股盈利為3.083、3.170及3.592港元，給予12個月目標價68.0港元，相當於2019年預測市盈率22.0倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理