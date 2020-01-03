港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數創新高，港股今日早段亦創近半年高。不過中東局勢緊張，觸發獲利盤湧現，恒指單日轉向。

恒指高開284點，開市後曾飆339點，見28883點，創去年7月4日以來、近半年高，之後高位見回吐壓力，上午最多跌98點，中午跌48點，午後甫開曾挫115點，見28428點全日低。恒指收報28451點，跌92點或0.3%。大市今日下跌股份比例為55%，上升股份比例為45%。

總結全周3.5個交易日，恒指升226點或0.8%；連升第五周，累飆2105點或8%。

大市成交額978.87億元，為去年12月17日以來最活躍。

國企指數報11253點，跌67點或0.6%。國指五周累飆951點或9.2%。

即月期指收市跌163點，報28443，低水9點。

A股反覆低收，滬指跌0.05%；深成指升0.17%。

美國道指期貨最新挫272點，報28569。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.8%；建行(00939)跌1.2%，拖低大市。另外，銀娛(00027)吐3%；中移動(00941)跌1.5%。申洲國際(02313)和創科實業(00669)創出上市新高後分別倒跌1%和0.1%。相反，港交所(00388)獲兩間大行升目標價，股價升2.4%；騰訊(00700)高收0.2%，報383元為去年5月8日以來收市新高；恒隆地產(00101)升半成，為表現最好藍籌。

焦點板塊

內房股：普遍先高後回吐，龍湖(00960)、華潤置地(01109)和融創(01918)創新高後，分別倒跌1.8%、2.4%和2.1%；碧桂園(02007)跌2.3%；中海外(00688)跌2.4%；萬科(02202)跌2.9%；融信中國(03301)急吐4.2%。相反，去年銷售額達標的美的置業(03990)創新高，收市升1%。

石油股：外電報道，美國官員證實，美國周五對巴格達兩處與伊朗有關的目標發動襲擊。受消息推動，國際油價亞洲時段曾升逾4%。中石油(00857)升2.8%；中石化(00386)升1.5%；中海油(00883)升2%。油服股方面，中海油服(02883)升3.3%；中石化油服(01033)升4.4%。

黃金股：伊拉克局勢升溫，帶動避險需求，國際金價亞洲時段創近四個月高位，推動金礦股造好。山東黃金(01787)飆5.4%；招金(01818)升半成；SPDR金ETF(02840)升1.3%，紫金(02899)升1.3%，連升七日。

科技股：阿里巴巴(09988)創本港上市後新高，收市升1%。個別軟件個跑出，閱文(00772)升3.2%；擎天軟件(01297)升4.3%；微盟(02013)升2.2%。不過兌吧(01753)大成交挫13.9%。硬件生產商方面，天風國際分析師郭明錤點名比亞迪電子(00285)有望打入蘋果產業鏈，股價飆10.6%。另外， 5G概念的中通服(00522)、中興通訊(00763)和摩比發展(00947)分別升2.5%、3.7%和1.7%。不過，藍籌手機孖寶受壓，瑞聲(02018)創逾一年高後吐4.7%；獲大和升目標的舜宇(02382)也跌2.7%

焦點股份

東陽光藥(01558)：今早曾升3.2%，見45.75元逾一個半月高，之後急吐，收市挫6.2%。集團預料，去年營業額按年飆升1.45倍，當中上季營業額料約17.8億元人民幣，飆升1.25倍。

半新股：瑞誠中國傳媒(01640)插30.7%，五連跌累瀉51.2%；去年「超購王」赤子城科技(09911)創新低，收市挫13.1%。

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