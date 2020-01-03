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中國平安(02318)宣布加入氣候行動100+，為首家簽署氣候行動100+的中國資產擁有者。

該行動於2017年由投資者發起，旨在確保全球最大的溫室氣體排放企業採取適切的行動，應對氣候變化。目前，全球已有超過420家投資機構簽署氣候行動100+。

中國平安集團董事會秘書兼品牌總監盛瑞生稱，氣候變化是全球的議題，所帶來的影響引起全世界的深切關注。作為一家國際領先的綜合性金融生活服務集團，集團一直積極應對由氣候變化所帶來的業務和營運風險。