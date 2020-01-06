即巿股評 港股直擊

讀者吳小姐問:「雅居樂(03383)11元買，走勢上可繼續持有嗎? 今年會否跑贏同系的物管股雅生活(03319)?」(12.04 元，跌0.8%)

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「內房股不宜看得太好，雖然銷售情況理想，但政策因素不利內房股之下，投資者對該板塊不宜太進取，要小心有回吐壓力。雅生活相信會繼續跑贏雅居樂，11元的入貨價還算可以。不過倘大市周一繼續回吐，拖累該股無法抽升，便應先行食糊。雅生活較理想的買入價是26元附近，惟該股現正處於整固階段，要等待業績出爐後顯示其估值有上升空間，後市才會有爆升機會。短線而言，雅生活股價料於26至28元間徘徊。」

鄧均樂 耀才證券研究部分析員

「內房股近日受到多項政策及消息利好，包括政府放寬城區常住人口落戶條件、將存量浮動利率貸款定價基準轉換為參考LPR、人行降準助融資成本下降及息率吸引等因素支持。雅居樂自19年8月起形成一條上升軌道，第三方機構數據指其已超額達成19年度銷售目標，加上其市帳率估值跟2年平均值仍有上望空間，只要沒有重大利淡消息令股價跌穿上升軌11.3元支持位，有條件繼續向上。雅生活雖然相對同業估值較高，但手持現金水平仍然較多，未來時間仍有機會依靠收購合併消息來帶動業務增長，強勢股炒作下未必會跑輸內房股太多，相信兩者均值得持有。」

陳鎮強 信報高級分析員

「雅居樂隨內房股衝高一輪後，已屆超買，技術走勢上似乎要10天線追上股價後方有機再展升浪。另外，EJFQ FA+顯示市場平均目標價12.66元，上升空間不多，不過集團未公布去年全年銷售表現，目前市場預計明年核心盈利增速加快至10.9%，留意第一季業績前後能否獲市場提高估值，增加上行空間，帳面暫時獲利9%左右，加上預測股息率超過一成，有條件坐。至於跑贏雅生活就比較難，雅生活收購中民物業的交易仍在推進中，如明年完成，入帳後可提振業績，加上雅生活用現金支付不需要資本發行，增長將會相當有看頭。值得留意兩股特性不同，雅居樂主打派息，雅生活主打快速增長，不太適合簡單比較。」

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