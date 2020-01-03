即巿股評 港股直擊

隔晚美股喺2020年首個交易日打響頭炮，升勢銳不可當，三大指數再創收市新高，納指更錄得自去年10月11日以嚟，最大單日升幅。除咗因為人行降準，環球央行普遍採取較寛鬆貨幣政策之外，美國公布新領失業救濟金人數連續第三個星期下跌，反映美國經濟有實質支持，美股升得有道理，自然走強。港股今早跟隨美股高開，可惜因為中東局勢緊張，高位見獲利盤湧現，港股先升後回。

恒指裂口高開284點，開市後一度升339點，見28883點，期指則曾高見28947點，一度逼近29000水平，但29000阻力難衝破，高位即見回吐壓力。盤中恒指一度倒跌98點，見28444點半日低位。恒指中午報收28495點，倒跌48點；國指則報收11291點，跌29點。

外電報道，美國對巴格達兩處跟伊朗有關嘅目標發動攻擊，因為之前有三枚火箭彈落在伊拉克首都巴格達國際機場附近，爆炸造成至少8人死亡。地綠政治風險升溫下，道指期貨一度挫逾200點，國際油價則急升逾4%，金價亦有避險資金湧入帶動，升至1539美元水平。金油升，股市會係硬道理，主要係資金流向問題，相關股份亦隨之異動，三桶油分別升2.6至3.3%不等，而油服股同樣見資金追捧。不過石油股難炒係公認事實，除非今年環球經濟好強勁，否則中東緊張局勢緩和，油價又會隨之回軟。石油股唯一賣點係現價估值仍便宜，就算呢啲位買入，大跌風險唔算高。

至於黃金股阿Man都係揀招金(01818)，半日升4.6%，雖然升幅無山東黃金(01787)咁勁，但勝在流量較多，上落車容易啲。留意係黃金價格仍然未走出1450至1550呢個移動區間，現價再追入有幾多水位心中有數，除非升破1550元企穩，否則仍未離開區間移動形態。

科技股今日以比亞迪電子(00285)表現最突出，原因係有分析指集團有望打入蘋果產業鏈，半日升幅達13.8%。其他手設股則見回吐，而5G概念股都係望住隻中興(00763)。科技股阿Man今年睇實阿里巴巴(09988)，除咗業務前景較騰訊(00700)好之外，有望晉身指數成份股，加上大部份大行畀嘅目標價講緊250元樓上，現價上車仍有唔少水位。

大市逼近二萬九阻力，難免有回吐，暫時喺28500點水平整固，只要能守住28500，仍有望再挑戰29000水平。至於未有貨想吼個靚位上車，若然回吐持續，或有望下試27800至28000點，見到回到呢啲位守住，可以放買貨。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人