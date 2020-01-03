港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數創新高，港股今早亦創近半年高。不過中東局勢緊張，獲利盤湧現。

恒指高開284點，開市後曾飆339點，見28883點，創去年7月4日以來，近半年高，之後高位見回吐壓力，曾倒跌98點，見28444點半日低。恒指中午收報28495點，跌48點或0.2%，大市成交額615.44億元。

國企指數報11291點，跌29點或0.3%。

A股反覆低收，滬指跌0.3%；深成指跌0.29%。

美國道指期貨曾挫231點，最新跌180點，報28660。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.7%；建行(00939)跌1%，兩股拖低大市。另外，銀娛(00027)吐2.2%；中移動(00941)跌1.1%。相反，港交所(00388)獲兩間大行升目標價，半日升2.8%；騰訊(00700)高收0.4%；恒隆地產(00101)升4.4%。

焦點板塊

石油股：外電報道，美國官員證實，美國周五對巴格達兩處與伊朗有關的目標發動襲擊。此前有三枚火箭彈落在伊拉克首都巴格達國際機場附近，爆炸造成至少8人死亡。受消息推動，國際油價亞洲時段曾升逾4%。中石油(00857)升3.3%；中石化(00386)升2.6%；中海油(00883)升2.8%。油服股方面，中海油服(02883)升2.5%；中石化油服(01033)升5.6%；安東(03337)升1.1%；海隆(01623)升1.1%。

黃金股：伊拉克局勢升溫，帶動避險需求，國際金價亞洲時段創近四個月高位，推動金礦股造好。山東黃金(01787)飆6.5%；招金(01818)升4.6%；SPDR金ETF(02840)升1.3%，紫金(02899)升1.5%，暫見七連升。

科技股：硬件生產商跑出，天風國際分析師郭明錤點名比亞迪電子(00285)有望打入蘋果產業鏈，半日飆13.8%。另外，日前公布附屬申請星洲虛銀牌的雷蛇(01337)升3.6%；5G概念的中興通訊(00763)和摩比發展(00947)分別升2.9%和2.6%。不過，藍籌手機孖寶受壓，瑞聲(02018)創逾一年高後吐1.1%；獲大和升目標的舜宇(02382)也跌1.1%

焦點股份

阿里巴巴(09988)：今早高開2.4%，報215元，創本港上市後新高，半日升1.4%，成交額15.47億元。

東陽光藥(01558)：今早曾升3.2%，見45.75元逾一個半月高，之後急吐，半日挫6.2%。集團預料，去年營業額按年飆升1.45倍，當中上季營業額料約17.8億元人民幣，飆升1.25倍。

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