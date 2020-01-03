港股直擊 即巿股評

噚日揀咗隻恒指牛(68513)出嚟，貪佢係貼牛之中最高槓桿(約43.15倍)，一如以往等恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落返去嚴重超買時先至出手。而喺噚日朝早11點35分至11點55分，同下晝1點25分至1點40分，咁近嘅兩個距離都見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣至嚴重超賣水平，技術上，你可以話喺SlowSTC(14,3)出現「雙底」；「雙底」出手買牛殺重熊，同天時+地利無乜分別。

按上述兩個時間，(68513)兩組高低位拉完個平均價，再將呢兩個時段計出嚟嘅終極平均買入價就係$0.0605。而喺下晝3點幾，見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)再次上返去超買水平，計計數有賺接近一成就收工，一來見好就收係策略上嘅宗旨；二來為自己2020年第一仗留底個好嘅record。

明架啦！噚晚美股三大指數創新高嘛，今朝恒指都高開284點，開報28828點，將頭三層熊證街貨全數殺清；雖則話「賣仔莫摸頭」啫，但搭緊巴士時都忍唔住都睇睇隻(68513)，開市無幾耐最高見過$0.108...何以美股會創新高順便推高埋恒指？何以夠膽揀隻全場最高槓桿嘅牛證但就唔敢過夜？何以唔將(68513)揸一半、放一半？何以唔信「街貨VS技術分析」前者幾近必勝嘅「定律」？何以唔對自己有啲信心？何以...(再諗唔到有咩要喺心裡面講嘅說話啦...完)

「勿忘初衷，炒輪忌貪！」依家10點1分，恒指暫呈高開低收，做緊28675點，升131點，5分鐘上好明顯見到一道「下降通道」出現；而日線圖則高裂口高開嘅一粒實心陽燭。Well，成條保歷加通道仍然向上運行，且未到保歷加通道頂部位置，就算話今日高開低收，亦極有可能喺「上升通道」裡其中一日嘅高開低收。

再睇牛熊證街貨圖，最貼價嘅係28800至28899點，呢度有相當於866張期指；至於重貨區就係喺29000至29099點，呢度有相當於892張期指，講緊係熊證第三層街貨。至於牛證最貼價就係27900至27999點，呢度有相當於439張期指。用返頭先mark底個口現價計，就算恒指現水平係高開低收，但仍然靠近熊證街貨範圍，(68513)，收回價為27906點，仍然係是市上最高槓桿牛證之一，係呀，今日仲有另一隻恒指牛(68537)槓桿都係冠絕全場，兩者相比(68513)街貨有10.38%，而(68537)係今日先上市，所以未有街貨可言，就係贏低街貨呢一點啫。

一如以往，吼恒指5分鐘圖見超賣先好落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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