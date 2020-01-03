港股直擊 即巿股評

東陽光藥(01558)曾升3.2%，見45.75元逾一個半月高，及後回軟，曾跌1.8%，最新跌1.7%，成交額5540萬元。

集團預料，截至去年底止，全年營業額約62.2億元(人民幣‧下同)，按年飆升1.45倍，上季營業額料約17.8億元，飆升1.25倍。

東陽光藥解釋，預期營業額上升，主要由於公司核心產品可威銷售額的持續增長；產品組合的不斷擴增；產品於全國醫療機構滲透率的不斷提升且該公司持續加強產品在專業學術市場的推廣。

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