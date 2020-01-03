即巿股評 港股直擊

各位讀者朋友新年進步！筆者上周跟編輯請假暫停供稿一周，主要原因是筆者位於台北的一位親戚突然過身，因此未能抽空供稿。世事無常，真的不得不說一句，這就是人生。2019年港股雖然錄得升幅，但實際上也不見得好炒，去年1月25845點起步，4月高位30280點，8月低位24899點，12月底以28189點埋單。四個月時間先升4435點，四個月時間再回5381點，然後再用了四個月回升3290點。

筆者在12月13日推介佳兆業(01638)時曾提到，恒指正呈現一浪高於一浪的走勢，並估計三浪頂將見於1月3日或6日。筆者當時預測恒指是次浪頂最理想可見28195點，目前已超標完成，至於是否會在今日或下周一達到今浪頂，答案很快便會揭曉。技術上，恒指目前已進入去年6月中至7月底的成交密集區約28000點至29000點之間，阻力愈來愈大，有好倉在手應考慮平倉離場。

移民必須及早進行

審視過去數周筆者推介過的股份，大部分也有相當不俗的回報，11月29日建議投資者在3元水平吸納中國東方(00581)，到價買入之餘現已如分析般作出二度抽升，以昨日收報3.36元計，較推介前累升12%，首個目標價3.75元維持不變；12月6日筆者建議於50天線約9元邊水平吸納信義玻璃(00868)，自推介後已破頂抽升，昨日高位10.48元，較推介前累升13.7%，首站先試11.3元仍然成立。

12月13日文章明言港股升浪未完，佳兆業正兜底回升，可於當時現價3.21元買入，首站上望3.75元，並指出如能升穿並企穩，可進一步挑戰3.9元。佳兆業昨日高見3.92元，全日收報3.9元，到價有餘亦較推介前累升21.5%。連同12月20日推介的微盟集團(02013)亦於昨日見一枝陽燭抽升，這份成績表恐怕舉世無雙，無人能及。如閣下認識另有高人能指明買入價及目標價，並能一而再、再而三四五達標，煩請告之。

在分享2020年首隻股票之前，筆者反而想先分享另一件事。最近半年，向筆者查詢移民資訊的朋友較查詢股票的朋友多很多，反映目前市場對移民的興趣大於股市。移民這件事，我就簡單地用三個階段來分析，第一，經過2019年，我認為移民是必須的，這並不是因為失敗者選擇離開或逃避，而是我認為香港的管治、政治體制、法律架構及核心價值出現嚴重的質變。

第二，大部分人不欲移民，是從自己的角度思考，認為去到第二個國家將會成為二等公民，不會好得過留在香港。移民，為的是你下一代，不是為你自己，如果你的下一代及下下一代能融入當地社會，委屈一下自己成就子孫，我認為是值得的。第三，移民首選在當地有親戚的地方，親人對你在異鄉展開新生活有莫大幫助。如果無人無物，純粹揀地點，筆者排名依次序為澳洲、加拿大、台灣。

估值低企現價可買

有興趣交流移民的朋友可私下與筆者聯繫，回到股票推介環節。內地最近舉行2020年全國交通運輸工作會議，指今年交通運輸投資達2.7萬億元人民幣，鑑於中美貿易戰前景未明，內地要透過加強基建開支以支撐經濟增長實合情合理。據了解，在今年交通運輸規劃中，將依靠大型樞紐建設，促進臨空臨港經濟發展，加快「快遞進廠」進程，推進紅色旅遊公路、旅遊主題公路服務區、旅遊航道等建設，完善交通設施旅遊服務功能等等。

內地三大基建股於去年初炒爆後一直跌至年底，中交建(01800)去年2月26日高位見於8.6元，年內低位8月26日5.8元，跌幅達32.6%，表現認真嚇人。截至今年6月底止，中交建半年收入增長15.2%至2390.9億元人民幣，純利上升6.1%至87.6億元人民幣，每股盈利0.48元人民幣。中交建現價相對今年預測市盈率(P/E)約6.1倍，假設中交建明年純利倒退兩成，現價相對明年預測P/E亦僅7.7倍。投資者可於現價買入中交建，首個目標價7.1元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產