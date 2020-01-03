港股直擊 即巿股評

美股在2020年首個交易日收市全線上升，三大主要指數齊創新高。道指收市急升330點或1.16%。港股昨日抽升353點後，今早曾再升逾三百點，創六個月高位。

恒指高開284點，報28828，之後曾升339點，高見28883點，創去年7月4日以來六個月高位。之後升幅收窄，10時正曾僅升93點，報28636，最新升128點，報28672。

國企指數高開103點，最新僅升27點，報11348。

A股窄幅個別走，上證指數一度輕微倒跌，最新升1點，報3086。

昨日領漲大市的友邦(01299)，今早再升逾3%，最新升1.4%，報85.9元。

騰訊(00700)高見390元，最新升1.4%，報387.8元。

阿里巴巴(09988)高開2.4%，報215元，創本港上市新高，最新升1.5%。

昨日急升的港交所(00388)獲大行升目標價，其中大摩最新睇310元，今早續跑贏，最新升3.1%，報268.6元。

重磅內銀股回吐，建行(00939)、工行(01398)及中行(03988)均跌少於1%。

恒隆地產(00101)升4%，暫為表現最好藍籌。

油價向好，中石化(00386)升1.9%，「三桶油」中暫時表現最好。