港股直擊 即巿股評

美國三大指數2020年首個交易日齊創歷史新高，港股昨日飆353點後，料今早續走高。

道指飆升330點或1.16%，報28868點；標普500指數升0.84%，收報3257點；納指升1.33%，收報9092點。

科技股領漲，晶片股AMD股價急飆7.1%；美光(Micron)升約3%；蘋果突破300美元，收市升2.28%；波音彈2.32%。

數據方面，Markit美國製造業PMI終值上月報52.4，低於初值及前一個月。勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數22.2萬人，按周少2000人，預期22萬人。

紐約2月期金收市升5美元或0.3%，每盎斯報1528.10美元，見三個月高，連升七日。 紐約2月期油收市升0.2%，每桶報61.18美元；倫敦布蘭特3月期油漲0.4%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報61.32元，較本港昨收市高0.42元；騰訊(00700)ADR收報388.46元，高6.06元；國壽(02628)ADR收報22.18元，高0.18元；中海油(00883)ADR收報13.13元，高0.15元；中石油(00857)ADR收報3.98元，高0.05元；中石化(00386)ADR收報4.77元，高0.07元；中移動(00941)ADR收報66.1元，高0.75元；聯通(00762)ADR收報7.34元，高0.02元；中電信(00728)ADR收報3.23元，高0.03元。

ADR港股比例指數報28779點，較昨日本港收市高236點。夜市期指收報28822點，較昨日恒指收市高水278點。恒指昨收報28543，升353點或1.25%，創去年7月25日最高。料港股今早可挑戰去年7月19日高位。

焦點板塊

內房股：陸續公布去年全年表現，恒大(03333)去年全年合約銷售金額約6010.6億元人民幣，按年增長9.02%，達成目標，2020年的合約銷售目標6500億元人民幣；富力 (02777)全年合約銷售額增長5.44%；美的置業(03990)去年合同銷售額增長約28.1%；融信中國(03301)去年總合約銷售額增長15.94%。

科技股：隔晚美國科技股勢強，加上昨日北水力吸科技股，中芯(00981)有4.33億元淨入；小米(01810)有4.32億元淨入；騰訊(00700)有3.91億元淨入；舜宇(02382)有2.18億元淨入；中興(00763)有5625萬元淨入；美團(03690)有8836萬元淨入。板塊勢成今早焦點。

焦點股份

新地(00016)：天水圍Wetland Seasons Park周六首輪銷售，連招標發售381伙。項目周四截票，消息稱累收逾6600票，以發價單推售375伙計超購16.6倍。

東陽光藥(01558)：預料截至去年底止，全年營業額按年飆升1.45倍，當中上季營業額料約17.8億元人民幣，飆升1.25倍。

五菱汽車(00305)：2供1，供股價0.2元，集資約2.05億元。供股股份佔擴大後已發行股本約33.33%。每股供股價較昨收報0.295元，折讓約32.2%。

北控醫療健康(02389)：發盈警，指截至去年底止年度，由於預期需要對上市聯營公司北京體育文化產業集團(01803)的投資計提減值虧損撥備約2.62億元，故預期年度將錄得虧損。

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