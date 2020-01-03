即巿股評 港股直擊

中國人民銀行「新年送大禮」，元旦日宣布下周一(6日)起調低存款準備金率0.5個百分點，釋放逾8000億元人民幣長期資金，刺激A股昨天紅盤高開，滬指進賬1.15%，延續2019年底強勢；加上中美第一階段貿易協議有望於1月15日正式簽署，雙重利好消息帶動下，恒指於2020年首個交易日急漲353點(1.25%)，以全日最高位28543點收市，主板交投增至908.75億元，升勢獲成交配合。

恒指正沿着10天線上揚，進一步邁向28550點，即過去一年累積的最大型成交量密集區(28500點至28900點區間)底部及去年8月後形成的TrendWatch上升通道頂部(迴歸線1.5個標準差)交滙，阻力漸大，而恒指14天相對強弱指數(RSI)又逼近70超買區，技術上短線續漲空間有限。恒指自12月低位25995點反覆向上，不足20個交易日進賬約一成，或須先「唞氣」，整固後再衝高。

然而，從大市指標角度分析，港股中線市寬顯著改善，最新報54.7%，不單重越50%強弱分界，且突破去年11月高位，意味中期走勢可望向好。再者，目前強勢股買盤續主導大市，於EJFQ強勢股指數跌穿40%門檻前，後市未宜看淡。

港股短期方向可從人民幣升貶尋找啟示。本欄多番提及，中資股佔恒指比重逾半，故內地因素對恒指的影響早已蓋過本土。恒指與在岸人民幣(CNY)走勢近兩年幾乎同步，關連系數(correlation ratio)達到負0.9，「人仔」強勢，港股普遍受捧，反之亦然。

在中美貿易戰明顯緩和之際，人民幣強弱便須端視內地經濟表現，惟情況似乎難太樂觀。2020年首日，人行公布全面降準，是2019年以來第三次，連同去年5月和9月的定向降準，合共5度出招，或反映中國經濟減速困局一直未見扭轉，需要「泵水」刺激。

儘管人行特別強調將繼續實施穩健的貨幣政策，不搞「大水漫灌」，但可以預期，類似降準等寬鬆措施今年陸續有來。事實上，未來3年是中資企業償債的高峰期，單單2020年就有超過9200億美元債務到期(詳見2020年1月1日「信圖分析」)；企業資金愈趨緊張，促使人行引導利率下調，甚至以其他方式加快釋放流動性，預期將不利人民幣滙價。

附【右圖】所見，以往美元兌人民幣(逆向座標)與內地大型銀行存款準備金率走勢亦步亦趨，倘人行今年降準放水紓緩經濟是主流政策，人民幣貶值壓力勢加劇，或間接拖累中港股市表現。

換句話說，人民幣年內仍有可能持續走貶，為港股走勢帶來某程度壓力。

此外，觀乎港股長線市寬近6個月一直徘徊在三成水平，亦代表整體大市以低於250天牛熊分界線股份佔多數，可見目前港股並不具備「狂牛」條件。

信報投資研究部

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